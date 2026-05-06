Kübra'yı ormana götürüp öldürdükten sonra cesedini yakmışlar

Antalya'da ailesiyle irtibat kesilen Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki erkek, Yapıcı'yı borcu nedeniyle ormana götürüp öldürdükten sonra cesedini yakmış. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesinin kendisinden haber alamadığı Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapıcı'yı borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'da ormana götürüp öldürerek, cesedini yaktıkları belirlenen Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Serik'te, kızı Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan günü saat 02.00'den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Kübra Yapıcı'nın saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede 2 erkekle birlikte görüldüğü, saat 04.45'te bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirine 'Ata' ve 'Umut' diye hitap ettiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İlyas Umut Dağlar, yapılan çalışmayla yakalanıp, gözaltına alındı.

İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı'yı, açık olan bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Yapılan saha çalışmasında, Dalğar'ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı'nın öldürüldüğünü itiraf etti.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ, CESEDİ ÇIKARIP YAKMIŞLAR

Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını söyledi. Yapıcı'nın ceset parçalarının bir kısmı ise baraj sularına atıldı.

İlyas Umut Dalğar'ın ifadesi doğrultusunda olayın yaşandığı yerde ekipler inceleme yaptı. Ormanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Ata Berk Sezen de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma, olay mahalli Burdur olduğu için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KATİLLERİYLE AYNI MASADA

Diğer yandan Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Yapıcı ile Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında ise kalkıp birlikte ayrıldıkları anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
