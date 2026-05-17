Axios: ABD, Küba'dan gelen saldırı dronu tehdidini yakından takip ediyor

ABD'li yetkililer, Küba'nın Rusya ve İran'dan temin ettiği 300'den fazla insansız hava aracıyla Guantanamo Üssü, ABD gemileri ve Florida kıyılarına saldırı düzenleme ihtimalini değerlendiriyor.

ABD'li yetkililerin, Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan bir yetkili, Küba'nın son zamanlarda dron kapasitesini artırmasının ABD'ye yönelik oluşturabileceği tehditlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Adı açıklanmayan yetkili, "Bu tür teknolojilerin bu kadar yakınımızda olduğunu ve terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlılardan Ruslara kadar çeşitli kötü niyetli aktörlerin işin içinde olduğunu düşündüğümüzde, durum endişe verici." ifadelerini kullandı.

Axios'un haberinde, "ABD'li yetkililere göre, Küba, 2023'ten beri Rusya ve İran'dan çeşitli yeteneklere sahip saldırı dronları temin ediyor ve bunları Ada'nın stratejik noktalarına yerleştiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Haberin devamında, üst düzey bir ABD yetkilisinin, Küba'nın geçen ay Rusya'dan "daha fazla insansız hava aracı ve askeri teçhizat talep ettiğine ve İran'ın ada ülkesine nasıl daha fazla direnilebileceğini öğretmeye çalıştığına" dair iddialarına yer verildi.

"Son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz"

İran'ın, 28 Şubat'ta başlayan ABD saldırılarına karşı insansız hava araçlarını kullanmasıyla, ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili endişelerde artış gözlenmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, salı günü yapılan bir kongre oturumunda Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." demişti.

CIA Direktörü John Ratcliffe, perşembe günü Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
