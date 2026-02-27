Haberler

Küba Sınır Güvenliği ABD'ye Kayıtlı Tekneye Ateş Açtı: 4 Ölü

Küba sınır güvenliğinin bir sürat teknesine ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olay, ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir çalışana ait teknenin çalındığı ihbarının ardından meydana geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaralılar için Küba'dan yardım talep etti.

WASHINGTON, 27 Şubat (Xinhua) -- Axios haber portalının haberine göre Küba sınır güvenliğinin, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesine ateş açması sonucu biri ABD vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çarşamba günü yaşanan olayın "son derece olağandışı" olduğu bildirildi.

ABD'li yetkililere dayandırılan perşembe günkü haberde yaralı bir ABD vatandaşının an itibarıyla Küba'da tedavi altında olduğu belirtildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki sürat teknesinin sahibi, teknenin ABD'nin Florida eyaletinde bir çalışanı tarafından çalındığı ihbarında bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Axios'a açıklama yapan bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 6 yaralıya erişim için Küba makamlarından resmi talepte bulunduğunu açıkladı.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin ölümle sonuçlanan söz konusu saldırıyı soruşturduğunu belirten Rubio, ABD hükümeti personeli ya da operasyonlarının olaya müdahil olmadığını ifade etti.

Rubio, "Olayla ilgili daha fazla bilgi edindiğimizde uygun şekilde yanıt vermeye hazır olacağız" dedi.

Ciddi yakıt sıkıntısı, uzun süreli elektrik kesintileri ve gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde artan zorluklar nedeniyle hızla kötüleşen koşullarla karşı karşıya olan Küba ile ABD arasındaki gerilim son dönemde artıyor.

Kaynak: Xinhua
