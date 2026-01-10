Haberler

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez'den ABD'ye, "Küba satılık değil" tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Küba'ya olası müdahalesine karşı net bir tavır sergileyerek, ülkesinin 'satılık olmadığını' ifade etti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından ülkesini de hedef alan tehditlere ilişkin yaptığı açıklamada, Küba'nın "satılık olmadığını" belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine olası askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Küba topraklarının satılık olmadığını vurgulayan Rodriguez, "Biz Kübalılar, ülkeyi satmaya, tehdit ve şantaj karşısında geri adım atmaya ya da kendi kaderimizi dünyayla barış içinde inşa etme yönündeki devredilemez hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesine değinen Rodriguez, " Küba'yı savunacağız. Bizi tanıyan herkes bunu sağlam, kesin ve kanıtlanmış bir taahhüt olduğunu bilir. ABD, egemen devletlerin hakları üzerinde kendi iradesini dayatmak istiyor." açıklaması yaptı.

Rodriguez, ABD'nin 67 yıldır Küba'ya karşı güç ve saldırı uyguladığını savunarak, "Birlikte savaşacağız ve kazanacağız. Bolivarcı ve Chavista devrimi ile Küba devrimi, kaderleri ve ortak mücadeleleri içinde, bizim Amerikamızın halklarının özgürlüğü için örnek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD'nin ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Öte yandan törende, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Küba'yı da olası hedefler arasında gösterdiği hatırlatılmıştı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın