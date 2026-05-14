Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD için hiçbir zaman tehdit oluşturmadıklarını belirtti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'yı tehdit gibi göstermesine tepki göstererek, Küba'nın hiçbir zaman tehdit oluşturmadığını ve sürekli olarak tehditlere maruz kaldığını ifade etti. Diaz-Canel, ABD yönetimlerinin belgelerle kanıtlandığını belirterek, Küba'nın uluslararası suçlarla mücadeleye katkıda bulunduğunu belirtti.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin Küba'yı sürekli olarak tehdit gibi göstermesine tepki gösterdi.

"Küba tehdit etmez, Küba sürekli tehdit edilir." ifadesini kullanan Diaz-Canel, şunları kaydetti:

"Sosyalist Devrim'in 60 yılı aşkın süresinde, ABD'den sadece 90 mil uzakta olan bu topraklardan o ülkenin ulusal güvenliğine karşı tek bir saldırgan eylem bile çıkmamıştır. ABD yönetimlerinin ajansları tarafından kanıtlanmış, belgelenmiş ve kabul edilmiştir: Küba, çeşitli türlerdeki uluslararası suçlarla mücadelede ABD'nin güvenliğini korumasına katkıda bulunmuştur. ABD'ye yönelik herhangi bir tehdidin aksine Küba, devrimin tüm bu yılları boyunca o topraklardan (ABD) kurgulanan ve binlerce Kübalının yaralanmasına veya ölmesine neden olan sayısız saldırgan eylemin hedefi olmuştur."

Diaz-Canel, Küba'nın uzun yıllardır ABD'den gelen tehditlere karşı sakinliğini koruduğunu belirterek, "Küba'yı bir tehdit gibi göstermek her şeyden önce ikiyüzlülüktür. Çünkü hem tarih hem de güncel gerçekler, ABD'den Küba'ya her gün yeni tehditler yöneltildiğini ortaya koyuyor. Küba tehdit etmez, meydan okumaz, ancak korkmaz da." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
