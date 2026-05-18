Küba Devlet Başkanı, ABD müdahalesinin bölgeyi "kan gölüne" çevireceğini söyledi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin olası askeri müdahalesinin bölgeyi 'kan gölüne' çevireceğini belirterek, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ve meşru savunma hakkını vurguladı.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "gezegenin en büyük gücü" olarak nitelendirdiği ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin herkesçe bilindiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin "kan gölüne" dönüşebileceğini savunan Diaz-Canel, "Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde, bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Küba, hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

Diaz-Canel, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "ABD'ye karşı da böyle bir niyeti yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durum, başta savunma ve ulusal güvenlik teşkilatları olmak üzere söz konusu ülke tarafından da gayet iyi bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

ABD'nin çok boyutlu saldırganlığına maruz kaldıklarına dikkati çeken Diaz-Canel, şunları kaydetti:

"Küba, bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir. Bu hakkın varlığı, asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için mantıklı ya da dürüst bir bahane olarak asla öne sürülemez."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." demişti.

CIA Direktörü John Ratcliffe, 14 Mayıs'ta Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
