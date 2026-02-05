Haberler

Küba'da Sıcaklık Rekor Seviyeye Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Meteoroloji Enstitüsü, Havana'da 3 Şubat 2026'da 0°C sıcaklık kaydedildiğini açıkladı. Bu, tropikal Küba'da tarihteki ilk donma noktasına ulaşma durumu olarak kayıtlara geçti.

HAVANA, 5 Şubat (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da kalın giysiler içinde sokakta yürüyen insanlar, 3 Şubat 2026.

Küba Meteoroloji Enstitüsü salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Matanzas eyaletinde bulunan bir hava istasyonunun sabah yerel saatle 07.00'de 0 santigrat derece sıcaklık kaydettiğini belirtti.

Böylece tropikal bir ülke olan Küba'da sıcaklık kayıtlara geçen tarihte ilk kez donma noktasına ulaşarak, Şubat 1996'daki 0,6 santigrat derecelik rekoru kırmış oldu. (Fotoğraf: Joaquin Fernandez/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Taksi beni sevmiyor' dedi, durağı talan etti

Tek kelimeyle deliye döndü! "Taksi beni sevmiyor" deyip durağı dağıttı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı