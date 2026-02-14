Haberler

Havana'daki Rafineride Yangın Kontrol Altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Enerji Bakanlığı, başkent Havana'daki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Küba Enerji Bakanlığı, başkent Havana'daki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Havana'daki Nico Lopez petrol rafinerisinde çıkan yangının hızla kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangının diğer alanlara yayılmadığı ve sadece kullanılmayan ürünlerin bulunduğu bir depoya hasar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, yangın sonucu kimsenin yaralanmadığı aktarılırken yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

10. kez hastaneye kaldırılan Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

10. kez hastaneye kaldırılan Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf