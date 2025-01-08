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Küba'da askeri depoda patlama: 13 askere ulaşılamıyor

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Küba'da Melones bölgesindeki bir askeri depoda meydana gelen patlamada 13 askerin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi, bölgede yaşayan 500 kişi tahliye edildi.

Küba'da askeri malzemelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 13 askerden haber alınamıyor. Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği belirtildi.

500 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisine yer verildi. Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğini vurguladı. Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küba'da askeri depoda patlama: 13 askere ulaşılamıyor
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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