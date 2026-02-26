Küba, ABD'ye Kayıtlı Sürat Teknesini Vurdu... Küba Hükümeti:  "Terör Amaçlı Silahlı Sızma Girişimine Yönelik Müdahalede Dört Kişi Öldü"

(ANKARA) - Küba hükümeti, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesinden Küba sınır muhafızlarına ateş açmasının ardından başlayan çatışmada teknedeki 4 kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Küba makamlarının yayımladığı açıklamaya göre, tekneden hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 6 kişinin Küba vatandaşı olduğu ve ABD'de yaşadıkları belirtildi. Washington konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Küba İçişleri Bakanlığı (MININT) FL7726SH numarası ile Florida'ya kayıtlı bir teknenin Villa Clara eyaletine bağlı Cayo Falcones açıklarındaki El Pino kanalının bir deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiğini açıkladı. Beş kişilik Küba sınır muhafız ekibi kimlik kontrolü için tekneye yaklaştığında "ihlalde bulunan sürat teknesinin mürettebatının ateş açtığı" ve Kübalı komutanın yaralandığı belirtildi. Çatışma sonucunda ABD kayıtlı teknedeki dört kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Teknenin, "Küba topraklarında terör amaçlı bir sızma gerçekleştirmek niyetiyle silahlı 10 kişiyi taşıdığının" belirtildiği açıklamada, yaralanan altı kişinin gözaltına alındığı ve tedavi edildiği, hepsinin ABD'de ikamet eden Küba vatandaşları olduğu bildirildi.

Yetkililer, teknede tabancalar, uzun namlulu silahlar, el yapımı patlayıcı düzenekler ve çeşitli taktik ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.

Kimlikler ve suçlamalar

Yetkililer, gözaltına alınanların Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara ve Roberto Azcorra Consuegra olduğunu açıkladı.

MININT, Sánchez González ve Cruz Gómez'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararı ve Küba mevzuatı kapsamında hazırlanan "terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ulusal listesinde" yer aldığını belirtirken, şüphelilerin çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğunu öne sürüldü.

Hayatını kaybedenlerden birinin Michel Ortega Casanova olduğu, diğer üç kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca olayla ilgili Küba topraklarında Duniel Hernández Santos adlı bir kişinin daha gözaltına alındığı, bu kişinin sızma grubunu karşılamakla görevlendirildiği ve "itirafçı" olduğu bildirildi.

Havana yönetimi olayın, El Pino kanalının bir deniz mili kuzeydoğusunda gerçekleştiğine ilişkin bağımsız kanıt sunmadı. Olayın dış gözlemciler tarafından doğrulanıp doğrulanamayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Washington'un tepkisi

Washington'da Donald Trump yönetimi olaydan haberdar olduklarını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından kısa süre önce bilgilendirildiğini ancak yeterli ayrıntıya sahip olmadıklarını söyledi.

"Bu izlediğimiz bir durum," diyen Vance, yakında daha fazla bilgi almayı beklediklerini kaydetti."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise olayın "son derece olağan dışı" olduğunu ve ABD'nin de soruşturma yürüttüğünü söyledi. Rubio, teknenin ABD hükümeti personeli taşımadığını ve olayın ayrıntılarının bağımsız şekilde inceleneceğini ifade etti. ABD Sahil Güvenliği'nin de olayın yaşandığı bölgeye gittiği bildirildi.

Olay, ABD ile Küba arasında gerilimin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Küba, ABD'nin Venezuela'dan petrol sevkiyatını engellemesi nedeniyle derinleşen bir yakıt kriziyle karşı karşıya. Küba İçişleri Bakanlığı, açıklamasında ülkenin "mevcut zorluklar karşısında karasularını ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını" yineledi.

ABD'de ise Florida'dan bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu. Florida Temsilciler Meclisi üyesi Carlos Gimenez, olayı "katliam" olarak nitelendirirken, Florida Başsavcısı James Uthmeier yerel kolluk kuvvetlerine inceleme talimatı vereceğini açıkladı.

