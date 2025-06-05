Küba, ABD'nin Seyahat Kısıtlamalarına Tepki Gösterdi

Küba, vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını eleştirdi.

Rodriguez, "Birçok ülke vatandaşına yönelik yeni ABD giriş yasağı, anti- Küba siyasetçilerin desteğiyle ırkçı bir arka plana sahiptir. Bu uygulama, Küba aileleri arasındaki iletişimi bozar; iki ülke arasındaki kişisel, mesleki, akademik ve kültürel alışverişe zarar verir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.