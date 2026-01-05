KTÜ ile DOKA arasında 'Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü' imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Siber Vatan Programı 2026 dönemi kapsamında hazırlanan protokolün, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında imzalandığı belirtildi.

Programda, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanında farkındalıklarının artırılması, alana ilgili ve yetenekli öğrencilerin tespit edilerek nitelikli eğitimlerle desteklenmesi ve bu alanda kariyer planlamalarının teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulanacak program kapsamında, KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yüz yüze ve çevrimiçi siber güvenlik eğitimlerine katılacağı, yarışmalar ve sanal laboratuvar uygulamalarıyla teknik yetkinliklerini geliştirme imkanı bulacağı kaydedildi.