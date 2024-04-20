Üye Girişi
Haberler

KTÜ Rektörü YTB heyetiyle görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyetiyle bir araya geldi. Uluslararası öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birlikleri görüşüldü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyetiyle bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, YTB Uluslararası Öğrenciler Dairesi Koordinatörü Kemal Kaya ve beraberindeki heyetle makamında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür eden Çuvalcı, uluslararası öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliklerine açık olduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal hayata entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ile KTÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaşkan Cem Bahadır da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hamdullah Çuvalcı Rektör Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title