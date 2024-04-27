KTÜ'de Yeni Bölüm ve Programlar Açılıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yeni bölüm ve iki de program açılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı"na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı toplantıdan, yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak amacıyla yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması kararı çıktı.

Toplantıda, KTÜ bünyesinde Yazılım Geliştirme Bölümü, Yapay Zeka Operatörlüğü ile Dijital Dönüşüm Elektroniği programları açılmasına karar verildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Çuvalcı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Üniversitemiz, bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurarak öğrencilerimize çağın gereksinimlerine uygun eğitim imkanları sunmayı amaçlamaktadır. Bahsi geçen bölüm ve programların açılması ile birlikte, öğrencilerimiz KTÜ çatısı altında yazılım geliştirme, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi alanlarda bilgi ve becerilere sahip olacaklar ve bu alanlarda başarılı birer profesyonel olma yolunda ilerleyeceklerdir. Ayrıca yeni açılan programlarımızın üniversitemize ve topluma katkı sağlayacağına olan inancım tamdır."

Alınan karar gereği, Yazılım Geliştirme Bölümü Fen Fakültesi bünyesinde, Yapay Zeka Operatörlüğü ile Dijital Dönüşüm Elektroniği programları ise Araklı Ali Cevat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde yer alacak.