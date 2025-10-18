Haberler

KTSO Başkanı Ilık'tan Muhtarlar Günü Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların kamu yönetimindeki önemini vurguladı ve onların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenmelerinin değerine dikkat çekti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, muhtarların toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde ve köylerde devletimizin en temel temsilcileri konumunda olan muhtarlarımız, bulundukları yerlerde devletimizin gözü ve kulağıdır. Bu nedenle, devletimizin temsilcisi niteliğinde olan muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek, çözüme kavuşturmasında önemli bir görev üstlenerek, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Kamu yönetiminin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, tasada ve sevinçte halkımızla hep iç içe olmuşlardır."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.