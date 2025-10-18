KTSO Başkanı Ilık'tan Muhtarlar Günü Kutlaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, muhtarların toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde ve köylerde devletimizin en temel temsilcileri konumunda olan muhtarlarımız, bulundukları yerlerde devletimizin gözü ve kulağıdır. Bu nedenle, devletimizin temsilcisi niteliğinde olan muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek, çözüme kavuşturmasında önemli bir görev üstlenerek, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Kamu yönetiminin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, tasada ve sevinçte halkımızla hep iç içe olmuşlardır."