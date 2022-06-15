KTMÜ kampüsünde Geleneksel Spor Oyunları Meydanı oluşturuldu

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde Geleneksel Spor Oyunları Meydanı oluşturuldu.

KTMÜ'de oluşturulan Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nın açılış törenine, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov katıldı.

Törende, Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) büyükelçileri ve temsilcileri ile KTMÜ yönetimi, Kırgızistan Geleneksel Oyunları Federasyonlarının Başkanları ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şehir merkezinde kurulan meydanda bütün Bişkek sakinleri geleneksel spor oyunlarını hem oynayabilecek hem izleyebilecek. Kırgızistan'a, Bişkek'e ve Manas Üniversitesine hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Camankulov, geleneksel oyunların öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Manas Üniversitesi yönetimine oluşturulan Geleneksel Spor Oyunları Meydanı için teşekkür etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, ata sporların gelişmesine katkı sağlayacak bu meydanının kurulmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Amacımız, Türk dünyası üniversiteleri oyunlarını önümüzdeki yıl burada düzenlemek." dedi.

Açık hava meydanında, güreş müsabakaları, at üstünde güreş, atlı okçuluk, kartalla avcılık, akıl ve kökbörü oyunları oynandı ve ödüller dağıtıldı.