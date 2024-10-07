Üye Girişi
Haberler

KSÜ Rektörü Alptekin Yasım, Öğrencilerle Buluştu

KSÜ Rektörü Alptekin Yasım, Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilere destek mesajları vererek, üniversitenin sunduğu imkanlar ve yurt sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Yasım, burada yaptığı konuşmada, KSÜ'nün büyük bir aile olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından hızla devam eden normalleşme süreciyle birlikte KSÜ ailesine yeni öğrencilerin katıldığını hatırlatan Yasım, gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, ülkeye faydalı bireyler olmalarını sağlamak için her türlü imkanı sunduklarını aktardı.

Öğrencilerin görüşlerini ve düşüncelerini almanın kendisi için kıymetli olduğunu anlatan Yasım, "Üniversite kampüsümüz Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri. Akademik anlamda da bünyemizde bulunan hocalarımızın her biri alanlarında tecrübeli. Burada iyi bir eğitim alacağınızdan şüpheniz olmasın. Biz, sizin en iyi eğitimi alarak buradan mezun olmanız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her öğrencimiz bu ailenin önemli parçası."

Depremler nedeniyle yaşanan yurt sorununu çözümü için de girişimlerin devam ettiğini kaydeden Yasım, üniversitenin kendisine ait yurdunun olmadığını hatırlatarak, "Yurtlarımız, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem nedeniyle yapı stoklarında da azalma olduğu için dışardan gelen öğrencilerimizin mağdur olmaması adına üniversite olarak devam zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Yurtlarımızın tadilatları sona erdikten sonra öğrencilerimizin bu sorunu çözülecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

Sütçü İmam Üniversitesi Güncel Eğitim Yaşam

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.