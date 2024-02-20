KSÜ'de Deprem Sempozyumu Sonuçlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından düzenlenen "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "koordinasyon ve acil müdahale" ana başlığıyla düzenlenen sempozyumda, tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra uluslararası dayanışma ve ruh sağlığı hizmetleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum, panelistlere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, sağlık çalışanlarının yanı sıra Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Mersin ve Adıyaman'dan akademisyenler katıldı.