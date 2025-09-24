Kronik Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Asker İçin Tören Düzenlendi

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan ve kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren asker için tören düzenlendi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kasımlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tahsin Güllü (45) için hastane bahçesinde tören yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Güllü'nün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Güllü'nün cenazesi okunan duanın ardından Batman'a uğurlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum amirleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.