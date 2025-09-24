Haberler

Kronik Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Asker İçin Tören Düzenlendi

Kronik Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Asker İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tahsin Güllü için hastane bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene Vali Kemal Kızılkaya ve birçok yetkili katıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan ve kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren asker için tören düzenlendi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kasımlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tahsin Güllü (45) için hastane bahçesinde tören yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Güllü'nün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Güllü'nün cenazesi okunan duanın ardından Batman'a uğurlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum amirleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.