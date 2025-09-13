Krom Madeninde Mahsur kalan İşçiler Kurtarıldı
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madeninde dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, ekiplerin 25 saatlik çabası sonucunda, bugün saat 16.00 itibarıyla kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
