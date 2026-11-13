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Kripto borsası vaadiyle 2 milyon dolar toplayan 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı

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Kripto borsası vaadiyle 2 milyon dolar toplayan 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı Haber Videosunu İzle
Kripto borsası vaadiyle 2 milyon dolar toplayan 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı
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İstanbul'da kendilerini varlıklı gösteren 4 şüpheli, kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 2 milyon dolar topladı. Paraları kumarhanede harcadıkları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini varlıklı göstererek kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 2 milyon dolar toplayıp kaçan 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin topladıkları paraları kripto borsası yerine kumarhanede harcadıkları belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarda şüphelilerin giyimleri ve yaptıkları harcamalarla kendilerini varlıklı gösterdikleri ve çevrelerinde kripto borsasında yüksek kazanç elde ettikleri imajı verdikleri öğrenildi.

"KRİPTİ BORSASI DÜŞTÜ" YALANI

Kurbanlarından kripto borsasından yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 2 milyon dolar para toplayan şüphelilerin bir süre sonra paralarını geri isteyen mağdurlara "Kripto borsası düştü. Paraları kaybettik" dedikleri belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin aldıkları parayı kripto borsasına yatırmak yerine aralarında paylaşarak kumarhanede harcadığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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