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Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerin askeri operasyonları kısıtlamayacağını söyledi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerin askeri operasyonları kısıtlamayacağını söyledi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine ilişkin üçlü müzakerelerin yeniden başlamasının askeri operasyonların herhangi bir şekilde kısıtlanmasını gerektirmediğini söyledi. Peskov, Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

MOSKOVA, 27 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine ilişkin üçlü müzakerelerin yeniden başlamasının, askeri operasyonların herhangi bir şekilde kısıtlanmasını gerektirmediğini söyledi.

Peskov pazartesi günkü basın toplantısında, özel askeri operasyonlarına devam eden Rus silahlı kuvvetlerinin, Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine ve ülkedeki askeri hedeflere ve diğer hedeflere art arda büyük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Barışçıl çözüm ihtimaline de değinen Peskov, olası bir anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyunda tartışılmasının barış sürecini zedeleyebileceğini ifade etti.

Oleşki kentinde uygulanacak ateşkes mekanizmasının, diğer çatışma bölgelerinde yapılacak benzer düzenlemelere örnek teşkil edebileceğini kaydeden Peskov, söz konusu düzenlemenin insani nedenlerle tamamen mümkün olduğunu söyledi.

Peskov, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin, kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Peskov, müzakerelerin, yapılacak bir barış anlaşmasının ardından her iki ülkedeki güvenlik düzenlemelerine odaklanacağını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
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