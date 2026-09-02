Kremlin'den Ratcliffe-Putin görüşmesi yalanı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret eden ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile görüşmek istemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Uşakov, Rus haber sitesi Life'a yaptığı açıklamada, bazı Batılı medya kuruluşlarında Putin'in Ratcliffe ile görüşmek istemediği yönünde yer alan iddiaları değerlendirdi.

Böyle bir görüşmenin planlanmadığını belirten Uşakov, "Hayır. Bildiğim kadarıyla böyle bir plan yoktu. CIA Direktörü Ratcliffe, Rus istihbarat kurumlarının yöneticileriyle görüştü." dedi.

Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ziyaretin ardından Ratcliffe'in Putin ile görüşmediğini, temasların istihbarat kurumları üzerinden yürütüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA