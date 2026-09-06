Putin, ABD'li Temsilciler Witkoff ve Kushner ile Görüştü

MOSKOVA, 6 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin son derece samimi, yapıcı ve güvene dayalı bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Uşakov pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, son derece ciddi meselelerin ele alındığı görüşmenin çalışma toplantısı biçiminde ve gayriresmi akşam yemeği eşliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamaya göre Putin, Ukrayna meselelerine siyasi ve diplomatik çözüm arayışında ABD ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını yeniden teyit etti.

Uşakov, özel askeri operasyon bağlamında gelişen duruma ilişkin net ve kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Özellikle Rus ordusunun çatışma bölgesindeki somut ilerlemelerine dikkat çekildi, belirlenen hedeflere ulaşılacağına duyulan güven dile getirildi ve çatışmanın tüm gerçek nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı" dedi.

Görüşmelerin yalnızca Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüş alışverişiyle sınırlı kalmadığını belirten Uşakov, ekonomik konular ile olası büyük ölçekli ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-ABD projelerinin de detaylı bir şekilde ele alındığını kaydetti.

Müzakerelerin genel olarak her iki taraf için de doğru zamanda gerçekleştirilen son derece faydalı görüşmeler olduğunu söyleyen Uşakov, iki ülke liderinin gelecekte de kişisel temasları sürdürecekleri ve Witkoff ile Kushner aracılığıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Görüşmeler, 3 saat 10 dakika sürdü.

Kaynak: Xinhua