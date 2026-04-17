Rusya, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesi olumlu karşıladıklarını belirtti ve gelecekteki olası anlaşmaların umut verici olduğunu ifade etti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkesin sağlanmasını değerlendiren Peskov, "Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürede, gelecekte çatışmaların tekrarlanmasını önleyecek anlaşmaların sağlanacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduğunu dile getirerek, "Bu konudaki tekliflerimiz masada. Rusya, buna açık. Ancak bu teklife ABD tarafından talep yok." diye konuştu.

Ayrıca sözcü Peskov, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesinin giderek arttığını" kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin oğulları: Tek tesellimiz...

Kahraman öğretmenin oğulları konuştu: Tek tesellimiz...