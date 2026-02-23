Haberler

Rusya: Estonya İçin Tehdit Oluşturmuyoruz

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov, Estonya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine tehdit oluşturmadıklarını ancak nükleer silahların konuşlandırılması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadıklarını, ancak kendi ulusal güvenliklerini sağlamak için her zaman gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Peskov pazar günkü basın toplantısında, "Estonya bize son derece yakın. Diğer Avrupa ülkelerine olduğu gibi Estonya'ya da tehdit oluşturmuyoruz. Ancak Estonya topraklarında bizi hedef alan nükleer silahlar konuşlandırılırsa, bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır" dedi.

Peskov, "nükleer caydırıcılık meselesi başta olmak üzere, güvenliklerini sağlamak için gerekeni her zaman yapacaklarını" vurguladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna kısa süre önce yaptığı açıklamada topraklarına nükleer silah konuşlandırma ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
