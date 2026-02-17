Haberler

Rusya: Ukrayna, Macaristan'a petrol konusunda şantaj yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Macaristan'a petrol konusunda şantaj yaptığını öne sürdü ve durumun ağırlaştığını belirtti. Rusya, Ukrayna ile enerji konularında iletişim halindeyken, Cenevre'deki müzakerelerin basına kapalı olacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Macaristan'a petrol konusunda şantaj yaptığını savunarak, " Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle durum ağırlaşıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin başlayacağına dikkati çeken Peskov, "Bugünkü müzakerelerden haber beklememek lazım. Çalışmalar yarın da sürecek. Görüşmeler basına kapalı şekilde yapılacak." dedi.

Peskov, "Rusya, Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle Macaristan'a petrolü Hırvatistan üzerinden tedarik etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna ise "Bu konular, tedarikçi şirketler arasında kurumsal düzeyde istişare ediliyor. Ukrayna tarafından Macaristan'a enerji konusunda şantaj yapılıyor. Alıcılarla iletişim halindeyiz. Ancak Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle durum ağırlaşıyor." yanıtını verdi.

