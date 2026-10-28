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Kremlin, Avrupalıların Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerine katılmasını öngörmüyor

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Kremlin danışmanı Uşakov, Ukrayna krizine yönelik Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelere Avrupalıların katılmasının öngörülmediğini açıkladı. Uşakov, Abu Dabi'de planlanan müzakerelerin tarihini yakında duyuracaklarını, Avrupalıların davet edilmeyeceğini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelere Avrupalıların katılmasının öngörülmediğini belirterek, "Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." dedi.

Uşakov, Rus haber portalı Vesti'ye, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelerin tarihini yakın zamanda bildireceklerini belirten Uşakov, "Tarihi henüz açıklamadık." ifadesini kullandı.

Uşakov, Avrupalıların müzakerelere katılıp katılmayacağı yönündeki soruya "Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalıların katılımı öngörülmüyor. Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." yanıtını verdi.

Yuriy Uşakov, bu konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasında dün yapılan telefon görüşmesinde ele alınmadığını kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 25 Ekim'de, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
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