Kremlin: Almanya'nın Silah Menzil Kısıtlamalarının Kaldırılması Barış Çabalarını Baltalıyor

Kremlin: Almanya'nın Silah Menzil Kısıtlamalarının Kaldırılması Barış Çabalarını Baltalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya verilen silahların menzil kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamasını savaşı kışkırtmak olarak değerlendirdi. Peskov, bu durumun barış çabalarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

MOSKOVA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya verilen silahlar için menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının barış çabalarını baltaladığını söyledi.

Pazartesi günü Almanya ve müttefiklerinin Ukrayna'ya sağlanan silahların menzil sınırlamalarını kaldırdığını duyuran Merz, salı günü yaptığı açıklamada ise bu kararın aslında "aylar önce" alındığını belirtmişti.

Peskov, çarşamba günkü basın toplantısında, "Bu, savaşı daha da kışkırtmaktan başka bir şey değildir. Bunun, Ukraynalıları savaşı devam ettirmeye zorlamaktan başka bir anlamı yok" dedi.

Almanya'nın pozisyonunu "sorumsuz" olarak niteleyen Peskov, bu durumun krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması çabalarının önünde ciddi bir engel teşkil etmemesini umduklarını ifade etti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turunun 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.