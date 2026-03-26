Haberler

Rusya: Ukrayna Meselesinde ABD ile Temaslarımızı Sürdüreceğiz

Rusya: Ukrayna Meselesinde ABD ile Temaslarımızı Sürdüreceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile temasların sürdüğünü ve Ukrayna sorununun çözümünde Washington'ın rol oynamasını temenni ettiklerini ifade etti. Peskov, müzakerelerin çözüme giden yolda önemli adımlar olabileceğini belirtti.

MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini ve Washington'ın Ukrayna sorununun çözüme kavuşturulmasında rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Peskov çarşamba günkü basın toplantısında, "ABD'nin, Ukrayna meselesinin çözüme kavuşturulması için gerekli koşulları yaratma yönünde çabalarını sürdürmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Her görüşme turunun çözüme giden yolda bir adım anlamına gelebileceğini kaydeden Peskov, varılacak çözümde Rusya'nın çıkarlarının tam olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ukrayna sorununun çözüm sürecinde rol oynamaya devam etmesi temennisini dile getiren Peskov, bu konudaki müzakerelere açık tutumlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yılın başından itibaren Ukrayna meselesine yönelik üç tur üçlü görüşme gerçekleştiren Rusya, ABD ve Ukrayna, en son 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

