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Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR devrildi, 4 okul ve 15 kreşte eğitim durdu

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Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR'ın A57 yolunda devrildiği bildirildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı; sızıntı nedeniyle kentte sirenler çaldı ve 1000 metrelik güvenlik çemberi kuruldu, 4 okul ve 15 kreşte eğitime ara verildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde nitrik asit taşıyan bir TIR'ın devrildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, 23 ton nitrik asit yüklü TIR saat 03.00 civarında A57 yolunda, Krefeld merkezi bağlantı yolu yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Araçtan nitrik asit sızmasının ardından olası sağlık tehlikesi nedeniyle NINA uyarı uygulamasından en yüksek alarm seviyesi olan "aşırı tehlike" uyarısı gönderildi ve halkı uyarmak için kentte sirenler çaldı.

Aralarında tehlikeli madde ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 200 itfaiye eri, sızıntıyı durdurma ve araçtaki kimyasal maddeyi tahliye etme çalışmalarına katıldı.

Krefeld Belediyesinin internet sayfasından yapılan açıklamada, itfaiye tarafından olay yeri çevresinde 1000 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu.

Açıklamada, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlardan derhal kapalı alanlara girmeleri, pencereleri, kapıları ve havalandırma sistemlerini kapatmaları istendi.

Bölgedeki 4 okulda ve 15 kreşte bugün eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, birçok caddenin kapalı kalacağı, çöp toplama hizmetlerinin aksayacağı belirtildi.

A57 otoyolunun bir bölümü kapatıldı, bazı tren seferlerinde de aksamalar oldu.

Kaynak: AA
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