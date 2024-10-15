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Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

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Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifine ilişkin görüşmelerin sonlandırıldığı duyuruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımız sunulan teklifle ilgili detaylı inceleme istedi. Fon Savunma Sanayii Destekleme Fon Teklifi görüşmeleri sonlandırıldı" dedi.

Ak Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" için yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yeniden değerlendirileceğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylı bir inceleme yapılması talimatını verdiğini de aktardı.

BÜTÇE KOMİSYONUNDA BUGÜN GÖRÜŞÜLECEKTİ

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacaktı. Ancak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu teklifle ilgili görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

"TEKLİFİ İNCELEMEYE ALACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız." diye konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili ilk işareti vermişti. Şimşek katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: Bölgemizde ateş var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (89)

Nurullah Akarslan:

750 tl için ağlayan cok fazla olacağı buydu. 100 bine 25 bin faiz zoruna gitmez.

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290
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Axiprens null:

ha şöyle adam olun, yaa işte eyy Türk milleti, demekki neymis, enflasyon ve pahaliligin sebebi senmissin, sesini cikarmadigin icin

284
36
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Emin :

Bu ülkenin %40 I ülke savunmasız kalsın da başkasının Egemenliği altına girsin istiyor zaten. O nedenle itiraz çok normal

44
263
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Ercan Sönmez:

Milletin nabzını yoklamaya çalıştılar. Baktılar millet yemiyor geri çektiler.

263
22
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ZİYA BAŞKAN:

zaten o madde yanlıştı benim anlamadığım Büyük Birlik partisi genel başkanı bu maddeye karşı çıkan haindir diye şimdi hükümet bunu geri çekti hükümet dahil oldu

212
8
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By çok bilen:

borç dan vergimi alınır ????

201
6
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Deniz Kaya:

Kredi kartlarimizla savaşırız artık. Yazık..

28
139
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Sefa Altun:

NASİL BİR DEVLET YONETİMİ, İNSANLARIN AKLİYLA DALGAMİ GECİLİYOR ACABA,AMA BASKA BİSEYDEN CİKARİRLAR KASA BOS BOS BOS....

109
13
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SMMM:

BÖYLE ÜLKE Mİ YÖNETİLİR YA ÇOCUK OYUNCAGINA ÇEVİRDİLER HERŞEYİ UTANAMDAN Bİ DE DEMİR KUBBE FİNANSMANA SAGLANACAK DİYORLAR AZ DİYANETE PARA HARCAYIN AZ İTİBARDAN TASARRUF EİDN

101
13
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Tarık Avsar:

Ha ha

26
6
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