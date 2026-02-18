Haberler

Kredi Kartıyla 135 Bin Liralık Harcama Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta, ele geçirdiği kredi kartı ile 135 bin liralık harcama yaptığı iddia edilen Kübra D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, cüzdanını unutan S.N.'nin bankada yaptığı kontrol sonrasında ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ta ele geçirdiği kredi kartı ile 135 bin liralık harcama yaptığı iddia edilen Kübra D. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; S.N., içinde 3 paket sigarası, 150 lirası ve kredi kartları olan cüzdanını bulamayınca dolmuşta unuttuğunu fark etti. Bir süre sonra banka hesaplarını kontrol eden S.N., 135 bin liralık harcama yapıldığını görüp polise gitti. İncelemede; harcamaların peyderpey yapıldığı, kredi kartının temassız özelliğinin kullanıldığını ve teknoloji mağazası ile hastane kantininde harcama yapıldığı belirlendi. Harcamaları yaptığı iddia edilen Kübra D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

