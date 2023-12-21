Kredi kartı faiz oranları değişmeyecek
Politika faizini yüzde 42,50'ye yükselte Merkez Bankası, kredi kartı faizleriyle ilgili ezber bozan bir karar daha aldı. Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranları yine sabit bırakıldı.
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Bu adımın ardından kredi kartı faizlerinin de yükselmesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası sürpriz bir kararla kredi kartında faizi sabit bıraktı.
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