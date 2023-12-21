Kredi kartı faiz oranları değişmeyecek

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Bu adımın ardından kredi kartı faizlerinin de yükselmesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası sürpriz bir kararla kredi kartında faizi sabit bıraktı.

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