'Kral tacı' simgeli oto hırsızlığı şebekesine operasyon: 18 gözaltı - Haberler

İZMİR merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirildi, 18 şüpheli de gözaltına alındı. Oto hırsızlığı şebekesinin, çaldıkları tüm otomobillerin ön camına 'kral tacı' simgesi yapıştırıp, 'Bu işin kralıyız' mesajı verdikleri belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı otomobil ihbarıyla hareket geçerek, oto hırsızlığı şebekesini tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ankara ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Havadan dronla görüntülenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobili ele geçirdi.Öte yandan şebekenin, çaldıkları tüm otomobillerin ön camına 'kral tacı' simgesi yapıştırdıkları ve bu şekilde 'Biz bu işin kralıyız' mesajı verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, çaldıkları araçların şasi numaralarını çalıntı olmayanlarla değiştirdikleri ve bu işlemden sonra satışa çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.