Kral Şakir: Dünyalar Karıştı Filminin Galası Gerçekleşti

Kral Şakir serisinin son filmi "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı"nın galası Palladium AVM'de gerçekleştirildi.

Galaya sanat dünyasından Alper Kul, Hande Yontunç, Zuhal Topal, Ümit Erdim, Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Yaşaroğlu çocuklarıyla birlikte katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan "Kral Şakir"in tasarımcısı, karikatürist ve Grafi2000'in Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu, sinemadaki 4. filmleri olduğunu belirterek, "Dijital platformlarda bazı filmlerimiz vardı. Onunla birlikte 6. sinema filmimiz oluyor. Biz her sene bir önceki filmlerin üzerine hem teknolojik hem de içerik anlamında daha fazla kalite sunmaya çalışıyoruz." dedi.

"Kral Şakir: Dünyalar Karıştı"nın teknik anlamda çok farklı bir film olduğuna işaret eden Yaşaroğlu, şöyle konuştu:

"Filmde 87 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Ben 4. kez izliyorum. Bir film içerisinde 3 film izleyeceksiniz. Çünkü 3 ayrı evrende geçiyor. Anime, oyun ve gerçek dünyada oyuncaklara dönüşüyorlar. İşin içinde yapay zeka var. Ailelerin gelip bizim filmlerimizde çocuklarıyla eğlenirken, aynı zamanda yapay zeka konusundaki farkındalığa da ulaşmalarını istiyoruz."

Yaşaroğlu, filmde Türk kültürüne ait önemli unsurlar ve mekanların da yer aldığını aktararak, "Yerebatan Sarnıcı ve Dikilitaş'ta geçen sahnemiz var. En büyük sürpriz finale doğru Fil Necati'yi bir Osmanlı kıyafetiyle görüyoruz. Filmin sonlarında Fil Necati sürekli bir telaş içerisinde 'Benim süper gücüm ne' diyor. O finalde öyle güzel bir aksiyon yapıyor ki o işte bizim kültürümüzün, tarihimizin neden bu kadar görkemli olduğunu anlatan çok önemli bir sahne." değerlendirmesini yaptı.

Galada, özel Kral Şakir konseptli alanlar, maskotlar ve sürpriz hediyeler yer aldı.

"Kral Şakir: Dünyalar Karıştı" filmi, 7 Kasım'dan itibaren sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.