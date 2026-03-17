Ürdün Kralı ile BAE Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ve devam eden gerilimlerin azaltılması için atılabilecek adımları görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, BAE'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kral Abdullah, Abu Dabi'de Bin Zayid ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmede "bölgesel gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik yolların" ele alındığı belirtildi.

İki lider, Ürdün ve BAE'ye ve egemenliklerine yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını yineledi.

Liderler, "Arap devletlerinin savaşa taraf olmadığını ve savaşı başlatmadığını; aksine krizi kontrol altına almaya ve bölgenin daha geniş bir çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştığını" vurguladı.

Kral Abdullah, "Ürdün'ün vatandaşlarını korumak, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini" ifade etti.

Taraflar ayrıca, bölgeye istikrarı yeniden kazandıracak kapsamlı ve sürdürülebilir bir gerilim azaltma süreci için ortak Arap girişimlerinin yoğunlaştırılması ve uluslararası aktörlerle koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "çatışmanın sona erdirilmesi için diyalog ve diplomasiye başvurulmasının gerekliliğinin" altı çizildi.

Kral Abdullah ayrıca, "mevcut gelişmelerin Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de yeni bir fiili durum oluşturulması için bahane olarak kullanılmasının tehlikesine" dikkati çekti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.