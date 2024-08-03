KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavına İstanbul'da Ücretsiz Ulaşım

(İSTANBUL) - Yarın yapılacak olan Kpss Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavına İstanbul'da girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) yarın yapılacak. İstanbul'da sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ulaşım İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre kentte, öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.