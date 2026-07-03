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KDK'nin girişimiyle KPSS ile aynı güne denk gelen sınav tarihi değiştirildi

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyet sınavının tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. Öğrencinin başvurusu üzerine sınav 5 Eylül'e çekildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin ( Auzef ) mezuniyet için üç ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul Üniversitesi AUZEF, akademik takvimde mezuniyet için üç ders sınavının 6 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği programında öğrenim gören bir öğrenci, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun da aynı tarihte yapılacağının açıklanması üzerine, mezuniyet için üç ders sınavı tarihinin değiştirilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

AUZEF tarafından sınırlı sayıda sınav merkezi belirlenmesi nedeniyle adayların farklı şehirlerde sınava girmek zorunda kalabileceğini belirten öğrenci, eğitim hakkı ile kamu hizmetine girme hakkı arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Başvuru üzerine KDK, sorunun çözüme kavuşması için fakülte yetkilileri ile temas kurdu. Yetkililer, fakülte yönetim kurulunun kararıyla sınavın 5 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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