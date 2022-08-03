KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022- KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022- KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi. Sosyal medyadan, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022- Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan Ankara Başsavcılığı KPSS Güncel Haberler

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