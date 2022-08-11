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KPSS'de her şey sil baştan! Soruları hazırlayan uzmanlar değişiyor, soru havuzu da siliniyor

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İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek artıyor. Ayrıca, KPSS soru havuzu da tamamen silinecek.

Kpss soruşturması diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor. Bu kapsamda yüzbinlerce soru mercek altında. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulundu.

DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi. Yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini açıkladı. Maraton 18 Eylül'de yeniden başlayacak. Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak. Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapılacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

KPSS Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sinan YARALI:

Evet kaç gun oldu kım yapmıs hala neden bellı degıl niye çıkarılmadı ?? Çok sey soylenırde yeri degil . Iktıdar yada muhalefete gözü kapaılı guvenen bu saatten sonra kendını kandırır .

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Melih Kılaç:

Allah bilir kaç kişi memur olduda haberimiz yok ama göz nizam herşeyi görüyor yeni yetme memurlarının ne kadar işbilmez saygısız olduğundan

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tolga yurtsever:

Matba aynı kalmalı . Matbada asla hırsızlık olmaz. Matba çalışanları ,sahibi evliya gibi adamlardır. Fotoğraf çekip parayla asla satmazlar.

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