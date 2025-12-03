Haberler

7 işçiye mezar olan faciada bir tutuklama daha

7 işçiye mezar olan faciada bir tutuklama daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, iş sağlığı ve güvenliği firması sorumlu müdürü tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi.

İŞ SAĞLIĞI SORUMLU MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17)ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Yalova'da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza

Bir daha hayatta "çakar" takmaz! Kesilen ceza öyle böyle değil
Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma: 'Hatırlamıyorum'

Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı

Gözaltına alınan Gökhan Gönül hakkında karar verildi
TOKİ'den 47 ilde yüzlerce arsa satışı! Seçenekler oldukça cazip

Yüzlercesi satışa çıktı, seçenekler de oldukça cazip
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.