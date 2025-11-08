Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, emniyet, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar dilendi.

Açıklamada, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.??????????????