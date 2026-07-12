Haberler

Bursa'nın kırsal Kozluören Mahallesi'nde kadınlar yönetimi bir günlüğüne devraldı

Bursa'nın kırsal Kozluören Mahallesi'nde kadınlar yönetimi bir günlüğüne devraldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi'nde 525. Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri kapsamında kadınlar, bir günlüğüne muhtarlık ve işletmelerin yönetimini devraldı. Erkeklerin köye girişi yasaklanırken, kadınlar kahvehane ve bakkalı işletti, şenlik düzenledi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde "525. Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri" kapsamında kadınlar, yönetimi bir günlüğüne devraldı.

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve "kadınların bir günlük saltanatı" olarak bilinen etkinlik için sabah saatlerinde erkeklerin çıkış yapması amacıyla mahalle meydanından anons gerçekleştirildi.

Ardından muhtar Mehmet Çalışkan, görevini eşi Emine Çalışkan'a devretti.

Mehteran takımıyla çıkış yapan erkekler, mahallenin dışında kurulan alanda yağlı güreş müsabakalarını izledi.

Kırsal mahalledeki bakkal ve kahvehane bir günlüğüne sahiplerinin eşleri tarafından işletildi.

Şenlik kapsamında gün içinde kadınlar kahvehanede vakit geçirdi, oyun havaları eşliğinde oynadı ve daha sonra meydanda toplanan misafirlere yemek ikram edildi.

"Akşama kadar köye erkeklerin girmesi yasak"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yağlı güreşlere Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu söyledi.

Bugün Kozluören'de kadınların yönetimi bir günlüğüne devraldıklarını belirten Erol, "Bugün akşama kadar köye erkeklerin girmesi yasak. Köydeki muhtarımız, azalarımız, kooperatif başkanımız, tüm yetkilerini eşlerine devretti. Buradaki tüm faaliyetler, muhtarımızın eşinin başkanlığında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 460 sporcunun katılımıyla düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

Milli parkta dehşet anları!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti

Adını altın harflerle tarihe yazdırdı
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba