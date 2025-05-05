Kozluk'ta Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semenderler Görüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler görüldü.

İlçeye bağlı Gümüşörgü köyü kırsalında arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıkan Bayram Zırığ, bölgeden geçen derede sarı benekli semenderleri gördü.

Zırığ, cep telefonu kamerasıyla semenderlerin görüntüsünü kaydetti.

Zırığ, deredeki suyla ellerini yıkamak istedikleri sırada semenderleri fark ettiğini söyledi.

Daha önce benekli semenderi televizyonlarda gördüğünü ifade eden Zırığ, "İlk kez gözlerimle canlı gördüm. Bu nedenle çok sevindim. Zararsız olduğunu bildiğim için elime alıp fotoğraflarını ve videosunu çektim. Zarar vermeden onu yine suya bıraktık." dedi.