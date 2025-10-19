Kozluk'ta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Batman'ın Kozluk ilçesindeki Batman Çayı'nda su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Batman Çayı'nın Samanyolu köyü mevkisine piknik yapmaya giden 3 kişilik ailenin su debisinin yükseldiği bölgede mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla aile mahsur kaldıkları yerden botla kurtarıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel