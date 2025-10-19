Haberler

Kozluk'ta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Batman Çayı'nda su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Batman Çayı'nda su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan aile kurtarıldı.

Batman Çayı'nın Samanyolu köyü mevkisine piknik yapmaya giden 3 kişilik ailenin su debisinin yükseldiği bölgede mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla aile mahsur kaldıkları yerden botla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
