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Kozluk'ta Gebe Okulu eğitimi verildi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini daha bilinçli geçirmelerini sağlamak amacıyla Gebe Okulu eğitimi verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini daha bilinçli geçirmelerini sağlamak amacıyla Gebe Okulu eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Gebe Okulu Projesi" kapsamında, anne adaylarına yönelik bilgilendirme ve rehberlik eğitimleri verildi.

Uzman sağlık personeli tarafından verilen eğitimlerde, gebelik döneminde doğru ve dengeli beslenme, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki önemi ile yenidoğan bebek bakımı konuları ele alındı.

Eğitim programının kapanış bölümüne katılan Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, anne ve bebek sağlığının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Böçkün, eğitimin ardından anne adaylarına motivasyon amacıyla hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA
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