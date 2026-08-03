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Kur'an Kursu Öğrencilerinden Selçuklu Mezarlığı Ziyareti

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Kozluk'taki Kur'an kursu öğrencileri, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek dua etti. Yönetici Emrullah Aslan, hafızlığın yanı sıra tarihini bilen, ecdadını tanıyan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Kozluk Bilge Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri, Ahlat'a düzenlenen geziyle tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görme imkanı buldu.

Burada dua eden öğrenciler, mezarlığı gezerek, toplu fotoğraf çektirdi.

Kur'an kursunun yöneticisi Emrullah Aslan, yaptığı açıklamada, hafızlık eğitiminin sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını belirtti.

Öğrencilerinin tarihini, medeniyetini ve ecdadını tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı vefa sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini dile getiren Aslan, "Tarihini bilen, ecdadını tanıyan ve geçmişinden güç alan nesiller, geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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