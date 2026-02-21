Haberler

Kozluk'ta annelere yönelik eğitim programı düzenlendi

Kozluk'ta annelere yönelik eğitim programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde annelere yönelik düzenlenen eğitim programında, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi, oyun ve kitap seçimi gibi önemli konular ele alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde annelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, okul öncesi dönem, oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi ile sağlıklı beslenme gibi ebeveynlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu konular ele alındı.

Uzman personeller tarafından verilen eğitimde, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı, annelerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Metin Özmen
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi