Kozluk Halk Eğitim Merkezi'nden Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerince "Geleceğe Umutla Bak Projesi" kapsamında Kozluk İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin saç tıraşı yapıldı.

Öğrencilerin, kişisel bakımına katkı sağlanmasının ve okula daha yüksek motivasyonla gitmesinin amaçlandığı proje, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.