Kozluk Halk Eğitim Merkezi'nden Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti
Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi, 'Geleceğe Umutla Bak Projesi' kapsamında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ücretsiz tıraş hizmeti sundu. Proje, öğrencilerin kişisel bakımına katkı sağlamayı ve motivasyonu artırmayı hedefliyor.
Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.
Kozluk Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerince "Geleceğe Umutla Bak Projesi" kapsamında Kozluk İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin saç tıraşı yapıldı.
Öğrencilerin, kişisel bakımına katkı sağlanmasının ve okula daha yüksek motivasyonla gitmesinin amaçlandığı proje, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.
